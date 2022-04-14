Россия для ударов активно готовит Беларусь и Приднестровье, – Маляр

Российская армия не оставляет намерений захватить всю Украину. Вероятно, захватчики готовятся наносить удары с территории Беларуси и Приднестровья.

Об этом в эфире единого новостного марафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне все таки стягивают свои войска возле границ, концентрируют технику.

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Опасность сохраняется, – Маляр

"Готовят территорию Беларуси к возможным ударам. У них ведутся движения и подготовка на территории непризнанного Приднестровья", – сказала Анна Маляр.

Российская армия находится в активной фазе подготовки, но Вооруженные Силы Украины мужественно отражают атаки. Анна Маляр объяснила, что в настоящее время освобожденных ВСУ населенных пунктов гораздо больше, чем временно занятых врагом.

"Сегодня опасность сохраняется по всей территории Украины. Что касается Приднестровья, мы видим подготовку к приему самолетов, в районе Тирасполя", — отметила заместитель министра обороны Украины.

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