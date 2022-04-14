Про це в ефірі єдиного марафону новин розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни все ж таки стягують свої війська довкола кордонів, концентрують техніку.

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Небезпека зберігається, – Маляр

"Готують територію Білорусі до можливих ударів. У них ведуться рухи і підготовка на території невизнаного Придністров'я", – сказала Ганна Маляр.

Російська армія перебуває в активній фазі підготовки, але Збройні Сили України мужньо відбивають атаки. Ганна Маляр пояснила, що наразі відбитих ЗСУ населених пунктів набагато більше, ніж тих, які тимчасово зайняті ворогом.

"Сьогодні небезпека зберігається по всій території України. Що стосується Придністров'я, ми там бачимо підготовку до прийому літаків, в районі Тирасполя", – зазначила заступниця міністра оборони України.

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