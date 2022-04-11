Глава Одеської ОВА підкреслив, що в місті й області ніч пройшла спокійно. Правда, не минулося без сигналів повітряної тривоги.

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До провокацій з Придністров'я в Одесі готові

Кажуть, що на Придністров'ї російські війська та колаборанти готують якусь чергову провокацію. Хочу зразу попередити, що ми все про всіх знаємо. Контрдиверсійна робота проводиться щогодини і щохвилини. І приносить свої результати,

– наголосив він.

Дивіться відеозвернення Сергія Братчука:

Раніше у Генштабі зазначили, що з боку Придністров'я готуються провокації. Їх планують для того, щоб звинуватити Україну в агресії та легітимізувати наступ з Придністровського району Республіки Молдова.

Сергій Братчук додав, що про деякі з них не розповідають, адже попереду ще багато роботи. Натомість він додав, що кожен отримає по заслугах: і окупант, і той, хто йому допомагає.

Одеситам він побажав витримки, сили та мужності. А також подякував за те, що долучаються до оборони міста й області та не порушують подовжену комендантську годину.

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