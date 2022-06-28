В разведке Великобритании опубликовали очередной отчет о событиях в Украине. Там рассказали о ситуации и ракетах, которыми россияне бьют по нам.

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Ракеты были для целей стратегического значения

В разведке Великобритании констатировали, что за 24 – 26 июня Россия нанесла чрезвычайно интенсивные волны ударов по Украине. Для этого использовала ракеты большой дальности. Специалисты предполагают, что такое оружие могло включать советские ракеты AS-4 KITCHEN. Также могли быть и более современные ракеты AS-23a KODIAK. Их выпускали по Украине из белорусского и русского воздушного пространства.

Такое оружие разработали для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает тратить их в большом количестве.

– говорят в разведке Великобритании.

Там предполагается, что агрессор делает это для того, чтобы получить тактическое преимущество.

Россия действовала похоже на поле боя

Британская разведка провела параллель с действиями России под Северодонецком. Там она выставила основные элементы шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха. В то же время британцы признают, что российская армия все больше истощается. Россияне даже признают, что у них снизился уровень боевой эффективности. Вероятно, он неустойчив в долгосрочной перспективе.

При этом украинские войска продолжают укреплять свои позиции на высоте в городе Лисичанск после того, как они отошли из Северодонецка. Украинские войска продолжают разрушать командные пункты противника. Они наносят россиянам удары глубоко в тылу.

Что происходит на фронте

Американский Институт изучения войны в своем обзоре сообщил, что российские оккупанты продвинулись ближе к Лисичанску. Однако это не помогло им отрезать город от линий связи. Также россияне пытались наступать на Славянск, но не удалось. В общем, ситуация в Лисичанске сложная. Местных людей упорно призывали уехать из города. По мнению экспертов, россияне пока вряд ли захватят трассу Бахмут – Лисичанск, потому что действует сопротивление украинских войск в Верхнекаменке.

По данным Генштаба на утро 28 июня ожесточенные бои идут вблизи Лисичанского НПЗ, враг пытается проводить штурмовые действия. Российские оккупанты хотят сделать все возможное для того, чтобы нанести нашим военным как можно большие потери. С этой целью они используют не только минометы, но и ствольную артиллерию. Также враг атаковал из авиации районы Николаевки и Яковлевки.

В то же время тревожной остается ситуация и на границе с Беларусью. Там присутствует их армия, держащая нас в напряжении. В Генштабе сообщалось, что Вооруженные силы Беларуси провели на своей территории плановую тренировку. Для этого они задействовали узлы связи пунктов управления. Дискуссия о том, вступит ли белорусская армия в войну и пойдет ли в наступление, пересекая наши границы, продолжается давно. Пока белорусы стоят на месте, но с их территории по нас стреляют. Потому фактически они также причастны к агрессии.

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