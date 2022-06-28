У розвідці Великої Британії опублікували черговий звіт подій в Україні. Там розповіли про ситуацію і ракети, якими росіяни б'ють по нас.

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Ракети були для цілей стратегічного значення

У розвідці Великої Британії констатували, що за 24 – 26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних хвиль ударів по Україні. Для цього використала ракети великої дальності. Фахівці припускають, така зброя могла включати радянські ракети AS-4 KITCHEN. Також могли бути й більш сучасні – ракети AS-23a KODIAK. Їх випускали по Україні з білоруського та російського повітряного простору.

Таку зброю розробили для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості,

– кажуть у розвідці Великої Британії.

Там припускають, що агресор робить це для того, щоб отримати тактичну перевагу.

Росія діяла схожу на полі бою

Британська розвідка провела паралель із діями Росії під Сєвєродонецьком. Там вона виставила основні елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху. Водночас британці визнають, що російська армія дедалі більше виснажується. Росіяни навіть визнають, що в них знизився рівень бойової ефективності. Ймовірно, він є нестійким у довгостроковій перспективі.

При цьому українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після того як вони відійшли з Сєвєродонецька. Українські війська продовжують руйнувати командні пункти ворога. Вони завдають росіянам ударів глибоко в тилу.

Що відбувається на фронті

Американський Інститут вивчення війни у своєму огляді повідомив, що російські окупанти просунулися ближче до Лисичанська. Та це не допомогло їм відрізати місто від ліній зв'язку. Також росіяни намагалися наступати на Слов'янськ, але не вдало. Загалом ситуація в Лисичанську складна. Місцевих людей наполегливо закликали виїхати з міста. На думку експертів, росіяни поки що навряд чи захоплять трасу Бахмут – Лисичанськ, бо діє опір українських військ у Верхньокам'янці.

За даними Генштабу на ранок 28 червня, запеклі бої зараз точаться поблизу Лисичанського НПЗ ворог намагається проводити штурмові дії. Російські окупанти хочуть зробити усе можливе для того, щоб завдати нашим військовим якомога більших втрат. З цією метою вони використовують не лише міномети, а й ствольну артилерію. Також ворог атакував з авіації райони Миколаївки та Яковлівки.

Водночас тривожною залишається ситуація й на кордоні з Білоруссю. Там присутня їхня армія, що тримає нас у напруженні. У Генштабі повідомляли, що Збройні сили Білорусі провели на своїй території планове тренування. Для цього вони залучили вузли зв'язку пунктів управління. Дискусія про те, чи вступить білоруська армія у війну та піде в наступ, перетнувши наші кордони, триває давно. Поки білоруси стоять на місці, але з їхньої території по нас стріляють. Тому фактично вони також причетні до агресії.

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