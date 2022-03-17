Россия до сих пор не обратилась с просьбой забрать тела и останки оккупантов

С начала российского вторжения в боях против Украины погибли уже более 14 тысяч оккупантов. Впрочем, государство-агрессор до сих пор не подняло вопрос о том, чтобы забрать их тела и останки.

Украина уже сообщила об этом представителям Красного Креста. Такое заявление вечером 17 марта сделала Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Россию призывают проявить уважение к своим погибшим

Верещук рассказала о встрече премьера Дениса Шмыгаля с Питером Мауэром, президентом Международного комитета Красного Креста. Они, в частности, обсудить вопрос об организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта.

Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков своих погибших, количество которых уже давно превысило 14 тысяч,

– подчеркнула чиновница.

"Мы обратились к Мауэру, чтобы он предложил России проявить уважение к своим погибшим солдатам и начать переговоры о том, чтобы забирать их из Украины", – пояснила она.

Брифинг Ирины Верещук за 17 марта: смотрите видео