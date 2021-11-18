Россия "добивает" нормандский формат, – Кулеба об опубликованных письмах из Германии и Франции

Россия обнародовала дипломатические конфиденциальные письма из Франции и Германии, касающиеся нормандского формата. В МИД Украины назвали это попыткой "добить" нормандский формат.

Такую позицию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал на брифинге. Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы этого не произошло.

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Кулеба сначала сказал, что хотел бы потроллить Россию и пошутить, но в этой ситуации нет ничего хорошего.

Россия своими действиями просто "добивает" нормандский формат. Демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии,

– заявил Кулеба.

Он считает, что Россия таким образом лишь подрывает остатки доверия к себе.

"Мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками", – заверил Кулеба.

Министр рассказал, что Украина и в дальнейшем будет работать над привлечением России к переговорному процессу. Однако то, что ей не могут теперь доверять даже дипломаты – безусловно, усложнит работу.

Что этому предшествовало