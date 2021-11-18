Россия "добивает" нормандский формат, – Кулеба об опубликованных письмах из Германии и Франции
Источник:24 канал
Россия обнародовала дипломатические конфиденциальные письма из Франции и Германии, касающиеся нормандского формата. В МИД Украины назвали это попыткой "добить" нормандский формат.
Такую позицию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал на брифинге. Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы этого не произошло.
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Кулеба сначала сказал, что хотел бы потроллить Россию и пошутить, но в этой ситуации нет ничего хорошего.
Россия своими действиями просто "добивает" нормандский формат. Демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии,
– заявил Кулеба.
Он считает, что Россия таким образом лишь подрывает остатки доверия к себе.
"Мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками", – заверил Кулеба.
Министр рассказал, что Украина и в дальнейшем будет работать над привлечением России к переговорному процессу. Однако то, что ей не могут теперь доверять даже дипломаты – безусловно, усложнит работу.
Что этому предшествовало
- Конфиденциальную дипломатическую переписку Россия опубликовала 17 ноября.
- Речь идет об общении российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
- В Кремле объяснили, почему прибегли к таким действиям. Мол, их позиция по этому процессу якобы регулярно искажается.