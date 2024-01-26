Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в эфире “Радио Свободы" сообщил, что сделал официальный запрос в МККК относительно того, предупреждала ли Россия о перевозке военнопленных самолетом Ил-76.

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Это юридический момент: когда проводится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Поэтому я обратился официально, хочу получить ответ от МККК, сообщала ли Россия о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день,

– отметил Лубинец.

При этом он сомневается, что страна-террорист действительно делала соответствующий запрос.

"Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда этого не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", – отметил омбудсмен.

Украина все еще не получила официальные списки

Кроме того, Лубинец отметил, что Украина до сих пор не получила официальные списки пленных от России, которые, как те утверждают, якобы, погибли в результате падения самолета.

Те списки, которые обнародовала пропагандистка Маргарита Симоньян, имеют много неточностей.

"Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал информацию, не предоставил ни одной фамилии", – подчеркнул омбудсмен.

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Он считает, что списки от пропагандистов были вброшены через информационные каналы Кремлем специально. А юридически Украина не получала никаких списков. Также Лубинец отметил, что те данные, которые распространяет Россия, имеют много несовпадений и неточностей.

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