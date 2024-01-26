Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свободи" повідомив, що зробив офіційний запит до МКЧХ щодо того, чи попереджала Росія щодо перевезення військовополонених літаком Іл-76.

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Це юридичний момент: коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов'язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Тому я звернувся офіційно, хочу отримати відповідь від МКЧХ, чи повідомляла Росія про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день,

– зазначив Лубінець.

При цьому він сумнівається, що країна-терорист дійсно робила відповідний запит.

"Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції", – відзначив омбудсмен.

Україна все ще не отримала офіційні списки

Крім того, Лубінець зазначив, що Україна досі не отримала офіційні списки полонених від Росії, які, як ті стверджують, нібито, загинули внаслідок падіння літака.

Ті списки, які оприлюднила пропагандистка Маргарита Симоньян, мають багато неточностей.

"Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив інформації, не надав жодного прізвища", – наголосив омбудсмен.

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Він вважає, що списки від пропагандистів були вкинуті через інформаційні канали Кремлем спеціально. А юридично Україна не отримувала жодних списків. Також Лубінець зазначив, що ті дані, які розповсюджує Росія, мають багато неспівпадінь і неточностей.

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