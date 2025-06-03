Россия должна чувствовать, что такое война, – Зеленский призвал усилить давление на агрессора

Владимир Зеленский вечером 3 июня обратился к украинцам. Рассказал, что на Сумщине врачи оказывают всю необходимую помощь раненым в результате вражеского удара. Президент призвал мир усилить давление на Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Сейчас на Сумщине врачи оказывают всю необходимую помощь людям, которые были ранены российским ударом. Реактивная артиллерия против обычного города – просто по улице россияне ударили, по обычным жилым домам. Отбросы. К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей.

В течение дня почти по всей территории нашего государства были воздушные тревоги, были удары. Фактически не было дней без убийств все это время, пока Соединенные Штаты Америки, Европа, другие мировые субъекты требуют от России прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну. Четкая настроенность России на войну – и они эту свою настроенность доказывают и ударами, и своими заявлениями – все это аргументы, чтобы были новые санкции против России, жесткие санкции.

Я хочу поблагодарить всех американцев, всех европейцев, которые поддерживают такой путь принуждения России к миру, это очень важно. Путин не меняет свое поведение, когда не боится последствий своих действий. Россия должна чувствовать, что такое война. Россия должна нести убытки от войны. Они должны реально почувствовать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия.