Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом. Реактивна артилерія проти звичайного міста – просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, чотири людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей.

Протягом дня майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги, були удари. Фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки Сполучені Штати Америки, Європа, інші світові суб’єкти вимагають від Росії припинити вогонь і домовлятись, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії, жорсткі санкції.

Я хочу подякувати усім американцям, усім європейцям, які підтримують такий шлях примусу Росії до миру, це надзвичайно важливо. Путін не змінює свою поведінку, коли не боїться наслідків своїх дій. Росія має відчувати, що таке війна. Росія має нести збитки від війни. Вони повинні реально відчути, що продовження війни матиме для них руйнівні наслідки.