Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

Що відомо про зміну командування у ЗСУ

Вадима Сухаревського призначено заступником командувача оперативного командування "Схід".

Першочергова задача для нього – модернізація цього командування,

– повідомив Зеленський.

Командуванням Силами безпілотних систем, які до цього очолював Вадим Сухаревський, тепер займатиметься Роберт Бровді "Мадяр".

Сухаревський опублікував прощальний допис

Сили безпілотних систем опублікували прощальні слова Вадима "Борсука" Сухаревського як командувача цього типу військ.

Полковник нагадав, що минув майже рік із моменту створення Сил безпілотних систем України — окремого роду сил, який ми формували в умовах повномасштабної війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали ухвалення швидких, асиметричних рішень.

Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом — людей, які вірили в ідею так само, як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя.