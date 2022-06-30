Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге по итогам саммита Альянса в Мадриде. Следующий форум, подчеркнул генсек, состоится в 2023 году в Литве.

Литва планирует разместить еще больше войск НАТО из-за угрозы России

Россия должна немедленно прекратить войну в Украине

В НАТО настаивают, что Россия должна немедленно вывести свои войска с территории Украины. Вместе с тем, в Альянсе ставят перед собой задачу – не допустить прямого вооруженного противостояния между организацией и Москвой.

По словам Столтенберга, этот возможный конфликт может повлечь за собой огромные потери и убытки. Что касается помощи Украине, то в этом страны Альянса – единственные: будут предоставлять ее столько, сколько это нужно.

НАТО намерено перевооружить Украину

Столтенберг отметил: для эффективного противостояния агрессору украинскую армию необходимо перевооружить – из советских образцов на современные. В этом и поможет Альянс.

Важно! Столтенберг заверил, что нет перечня того вооружения, которое запрещено передавать Украине. Ранее об определенных договоренностях между странами-членами НАТО писали СМИ.

Актуально Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подпишут 5 июля

О чем договорились на саммите НАТО

Швеции и Финляндии предоставили приглашение присоединиться к Альянсу. Этот протокол будет подписан 5 июля.

НАТО приняло новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия является самой большой угрозой.

Лидеры организации договорились о новом пакете помощи Украине.

Вместе с тем Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о возможном украинском членстве, отметив, что дверь – всегда открыта.

Смотрите в видео: Альянс признал Россию самой большой угрозой