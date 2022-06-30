Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу за підсумками саміту Альянсу в Мадриді. Наступний форум, наголосив генсек, відбудеться у 2023 році в Литві.

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Росія має негайно припинити війну в Україні

В НАТО наполягають: Росія має негайно вивести свої війська з території України. Разом з тим в Альянсі ставлять перед собою завдання – не допустити прямого збройного протистояння між організацією та Москвою.

За словами Столтенберга, цей можливий конфлікт може спричинити велетенські втрати та збитки. Щодо допомоги Україні, то в цьому країни Альянсу – єдині: надаватимуть її стільки, скільки це потрібно.

НАТО має намір переозброїти Україну

Столтенберг зауважив: задля ефективного протистояння агресору українську армію необхідно переозброїти – з радянських зразків на сучасні. У цьому й допомагатиме Альянс.

Важливо! Столтенберг запевнив, що не існує переліку того озброєння, яке заборонено передавати Україні. Раніше про певні домовленості між країнами-членами НАТО писали ЗМІ.

Актуально Протокол про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО підпишуть 5 липня

Про що домовились на саміті НАТО

Швеції та Фінляндії надали запрошення приєднатись до Альянсу. Цей протокол підпишуть 5 липня.

НАТО ухвалило нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – найбільша загроза.

Лідери організації домовились про новий пакет допомоги Україні.

Разом з тим Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання щодо можливого українського членства, зазначивши, що двері – завжди відчинені.

Дивіться у відео: Альянс визнав Росію найбільшою загрозою