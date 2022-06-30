Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу за підсумками саміту Альянсу в Мадриді. Наступний форум, наголосив генсек, відбудеться у 2023 році в Литві.
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Росія має негайно припинити війну в Україні
В НАТО наполягають: Росія має негайно вивести свої війська з території України. Разом з тим в Альянсі ставлять перед собою завдання – не допустити прямого збройного протистояння між організацією та Москвою.
За словами Столтенберга, цей можливий конфлікт може спричинити велетенські втрати та збитки. Щодо допомоги Україні, то в цьому країни Альянсу – єдині: надаватимуть її стільки, скільки це потрібно.
НАТО має намір переозброїти Україну
Столтенберг зауважив: задля ефективного протистояння агресору українську армію необхідно переозброїти – з радянських зразків на сучасні. У цьому й допомагатиме Альянс.
Актуально Протокол про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО підпишуть 5 липня
Про що домовились на саміті НАТО
- Швеції та Фінляндії надали запрошення приєднатись до Альянсу. Цей протокол підпишуть 5 липня.
- НАТО ухвалило нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – найбільша загроза.
- Лідери організації домовились про новий пакет допомоги Україні.
- Разом з тим Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання щодо можливого українського членства, зазначивши, що двері – завжди відчинені.
Дивіться у відео: Альянс визнав Росію найбільшою загрозою