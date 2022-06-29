Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання журналістів, чи може Україна стати членом Альянсу за пришвидшеною процедурою без отримання ПДЧ – План дій щодо членства в НАТО. За такою процедурою до Альянсу увійшли Фінляндія та Швеція.
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Столтенберг у середу, 29 червня, уникнув відповіді на запитання, чи можливий такий пришвидшений вступ України до НАТО, коли закінчиться війна. Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.
Раніше, у середу, 29 червня на саміті НАТО, який відбувся у Мадриді, лідери Північноатлантичного Альянсу офіційно запросили Швецію та Фінляндію до приєднання до НАТО.
Процес був загальмований через вимоги зі сторони Туреччини. Проте це вдалося владнати напередодні – і Фінляндія зі Швецією отримали членство в НАТО.
Єнс Столтенберг не захотів відповідати, чи зможе Україна так само вступити до НАТО без отримання ПДЧ.
Ми сьогодні продемонстрували, що двері НАТО залишаються відкритими,
– сказав він, маючи на увазі запрошення Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного Альянсу.
За словами Столтенберга, наразі фокус НАТО полягає у тому, щоб підтримати Україну на полі бою та зміцнити її позицію на потенційних переговорах з Росією. Він підкреслив готовність союзних держав до довготривалої підтримки України у війні.
Війни непередбачувані, але ми маємо бути готові до довгого шляху,
– підсумував він.
Туреччина перешкоджала вступу Фінляндії та Швеції в НАТО
Туреччина, яка тривалий час заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, 28 червня підписала з обома країнами меморандум. Зокрема, у ньому мовиться про боротьбу з терористичними організаціями та скасування санкцій проти Анкари щодо зброї.
Раніше Туреччина на різних рівнях (враховуючи й президента Реджепа Ердогана) заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо вони не виконають її вимоги. Зокрема, обидві країни підтримують організації, які в Анкарі вважають терористичними.
Однак перед Мадридським самітом НАТО Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум. За інформацією Reuters, це трапилося після 4 годин переговорів. Тепер обидві країни можуть приєднатися до НАТО.
Зняття вето Туреччиною та наступне приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнить реакцію Альянсу на Росію, особливо в Балтійському морі. Адже членство обох країн дасть йому військову перевагу. Водночас Норвегія, Данія, Естонія, Латвія та Литва вже є членами НАТО.
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