Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уникнув відповіді на питання журналістів, чи може Україна стати членом Альянсу за пришвидшеною процедурою без отримання ПДЧ – План дій щодо членства в НАТО. За такою процедурою до Альянсу увійшли Фінляндія та Швеція.

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Столтенберг у середу, 29 червня, уникнув відповіді на запитання, чи можливий такий пришвидшений вступ України до НАТО, коли закінчиться війна. Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

Раніше, у середу, 29 червня на саміті НАТО, який відбувся у Мадриді, лідери Північноатлантичного Альянсу офіційно запросили Швецію та Фінляндію до приєднання до НАТО.

Процес був загальмований через вимоги зі сторони Туреччини. Проте це вдалося владнати напередодні – і Фінляндія зі Швецією отримали членство в НАТО.

Зауважимо! Обидві скандинавські країни подали заявки на вступ у середині травня і їхній процес приєднання вважається напрочуд швидким. Швеція та Фінляндія йдуть у НАТО без виконання Плану дій щодо членства.

Єнс Столтенберг не захотів відповідати, чи зможе Україна так само вступити до НАТО без отримання ПДЧ.

Ми сьогодні продемонстрували, що двері НАТО залишаються відкритими,

– сказав він, маючи на увазі запрошення Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

За словами Столтенберга, наразі фокус НАТО полягає у тому, щоб підтримати Україну на полі бою та зміцнити її позицію на потенційних переговорах з Росією. Він підкреслив готовність союзних держав до довготривалої підтримки України у війні.

Війни непередбачувані, але ми маємо бути готові до довгого шляху,

– підсумував він.

Туреччина перешкоджала вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Туреччина, яка тривалий час заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, 28 червня підписала з обома країнами меморандум. Зокрема, у ньому мовиться про боротьбу з терористичними організаціями та скасування санкцій проти Анкари щодо зброї.

Раніше Туреччина на різних рівнях (враховуючи й президента Реджепа Ердогана) заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо вони не виконають її вимоги. Зокрема, обидві країни підтримують організації, які в Анкарі вважають терористичними.

Однак перед Мадридським самітом НАТО Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум. За інформацією Reuters, це трапилося після 4 годин переговорів. Тепер обидві країни можуть приєднатися до НАТО.

Зняття вето Туреччиною та наступне приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнить реакцію Альянсу на Росію, особливо в Балтійському морі. Адже членство обох країн дасть йому військову перевагу. Водночас Норвегія, Данія, Естонія, Латвія та Литва вже є членами НАТО.

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