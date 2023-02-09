Россия – социальный эксперимент, который уже пора заканчивать

Мы приближаемся к закрытию очередного колоссального социального эксперимента, который, как и большинство предыдущих экспериментов, оказался совершенно нежизнеспособным.

Империя, которая веками реорганизуется

Речь идет об эксперименте "архаическая империя" в XXI веке, олицетворенный клептократическим режимом "кремлевских старцев" и возглавляемое ими государство, обозначаемое двумя загадочными буквами – РФ.

Читайте также Секс и война: насилие как стратегия агрессора

По сути, всем давно известно, что империя – очень архаичная и неэффективная модель организации общества. Именно поэтому большинство из них было распущено. То, что прекрасно работало столетие назад, уже не работает и работать не может.

Но долгое время в мире оставалось какое-то удивительно-ностальгическое чувство к одному атавизму прошлого, разместившемуся на одном крупнейшем куске Евразии. Когда большинство евразийских империй распались по итогам мировой войны, именно эта единственная империя "пересобралась" на новых идеологических началах – еще более маниакальных, человеконенавистнических и шизофренических. "Пересобралась" и начала реализовывать идеологическую утопию.

Когда же и эта утопия потерпела окончательный крах в конце XX века, то от империи отпали части, но сама она приостановила распад и снова реорганизовалась. Теперь уже без всякого вразумительного идеологического базиса, концепции, устоев. Просто потому, что в этот "проект" изрядно уложились западные партнеры и начали покупать разнообразные ресурсы, щедро оплачивая их из собственных карманов.

Если дать питекантропу макбук, он не станет программистом

Так империя снова почувствовала уверенность и решила поиграть в начале XXI века в век XIX. А что еще от них ждать? Почему-то на Западе долго считали, что если дать питекантропу макбук, он сразу станет программистом, но питекантроп просто берет и приспосабливает принадлежности для своих нужд. Он не хочет быть программистом – он хочет убивать.

А все почему? Потому что каждый раз что-то мешало историческому процессу. Сначала – фанатизм большевиков, впоследствии – жадность, лень и недальновидность западных политиков, которые вместо того, чтобы дать просто погибнуть империи, накачивали ее деньгами, "ножками Буша", и делали вид, что Ельцин – "демократ". Все, чтобы "страшный распад России" не случился.

Однако он состоится, потому что этот архаический организм все равно – атавизм в XXI веке. Он должен вымереть. Однако сейчас его смерть уже уносит сотни тысяч жизней, и никто не знает, сколько будет уносить еще.

Россияне живут в трущобах, потому что это выгодно властям

А в действительности все просто. Есть конгломерат народов, долгое время объединяемых грубой силой, принуждением и геноцидом. Ничего, кроме общего травматического опыта, их не объединяет. А еще их постоянно грабили, а сейчас грабят в сотни раз интенсивнее. Ведь одно дело – отбирать часть шкурок убитых животных, а совсем другое – отбирать все ресурсы. Экономические связи у них не столь сильны, а культурные – условны. Ибо каковы культурные связи в обществе, которое намеренно держится на архаическом уровне?

Эти все трущобы, которые у нас так любят показывать, и которые являются привычной средой обитания для "благодарных подданных империи" – не от того, что у империи нет денег. Они существуют потому, что подданные должны постоянно попрошайничать, чтобы потом радостно бежать с автоматом за танками, согреваясь мыслями о возможности "где-то там" украсть стиральную машину.

Они должны быть тупыми, дикими и ограниченными, чтобы поддерживать эту адскую имперскую машину. Однако то, что они тупые, дикие и ограниченные не дает шанса на выживание этой машине в XXI веке, когда на передний план выходит человеческий капитал, а также те возможности, которые этот капитал дает.

Важно Страхи войны: как не сойти с ума и сохранить эмоциональное равновесие

Так что возникает парадоксальная ситуация, поскольку то, что поддерживает империю, то ее и уничтожает. Это парадокс, который невозможно одолеть. Можно только "заливать дыры" в конструкции безмерными потоками валюты. Эти потоки уменьшали противоречия, позволяя всей этой конструкции как-то существовать.

Вот такой вот эксперимент – оставляем архаический конструкт в XXI веке, потому что просто как-то не хочется разгребать последствия его распада.

Возглавлять деградационное общество может только такой же президент

И все было бы "прекрасно", если бы не простой факт, что в системе всеобщей деградации во главе не могут быть гении, а только такие же "деграданты".

Сила бункерного деда состоит в том, что он – идеально деградированный лидер деградированного организма. Старый болван, явно не читавший книг десятилетиями, отвратительная карикатура на человека, носитель идеально-тупого чувства юмора, идейный людоед и принципиальный идиот. Вот он – идеальный лидер для своей системы.

А еще он искренне позволяет быть идиотами и людоедами всем вокруг. Хочешь писать доносы? Пожалуйста! Хочешь идти убивать людей? Куча вариантов! Хочешь проклинать мир и желать его уничтожения? Свой человек! Можешь даже петушков из дерьма лепить и бороться с рептилоидами и комарами-убийцами.

Любое удовольствие для каждого интеллектуально ограниченного индивида. Пожалуй, потому-то и все интеллектуально ограниченные индивиды по всему миру так любят бункерного деда. Включая разных старых рокеров и не очень трезвых актеров.

Все самые отвратительные человеческие черты он достает, демонстрирует и вознаграждает. Режим бункерного повторяет постоянно: "Идиотом не просто быть можно – нужно быть идиотом. Это санкционировано и одобрено". Но лучше и эффективнее это быть не может.

Эксперимент нужно закрывать

Раба можно заставить рыть канавы, можно заставить воевать, а делать новые микросхемы – не получится. Их будут производить свободные и вполне довольные жизнью люди. А эксперимент можно закрывать. И это ощущают все.

Рекомендуем Как Путин всего за год мастерски профукал страну

Уже даже президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала, чтобы в "договор" по итогам войны России против Украины был внесен пункт об освобождении от российских войск Абхазии и Южной Осетии.

Естественно, это очень наглая претензия, которую и комментировать нет смысла, но она указывает, как равномерно обустраивается очередь делить наследие последней империи. Кто пока публично не высказывается, но все же готовится. И таких – очень много.

Снова очередной бессмысленный социальный эксперимент по задержанию в этом мире одного отжившего свое политического организма обходится слишком дорого человечеству в целом, но прежде всего – украинцам. Именно жизнями украинцев человечество снова покупает себе возможность двигаться дальше в плане развития, завершая эксперименты, которые это движение задерживают. Такой дорогой ценой...