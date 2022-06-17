Россия должна стать глобальным изгоем, – Зеленский назвал шаги, которые должна сделать Европа

Европа и мир оказались в зависимости от России. Кое-что из этого было сделано по неосторожности. Еще часть мирового кризиса Россия уже осуществляет планомерно с помощью своей армии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Диалога Преспанского форума. Свое выступление он посвятил вызовам, которые Россия бросает Европе из-за войны против Украины, и о том, какой эта Европа должна быть.

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"Россия бросила вызов нам всем – каждому народу на континенте, каждому региону Европы. Для Украины это самый страшный вызов – военный, и мы защищаемся уже 113-й день против амбиции России уничтожить украинский народ и нашу культуру. Разрушены российской армией украинские города, миллионы переселенцев , сотни тысяч людей, которые были депортированы российскими военными, и десятки, десятки тысяч убитых украинцев.И все это – максимальное проявление российской антиевропейской политики.Начав эту войну против Украины, Россия пыталась создать плацдарм для наступления на другие народы Европы. в этой войне и предстоящая победа принципиально важны для безопасности всех в Европе», – заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент заявил, что на сегодняшний день в Европе не осталось ни одной страны, которая бы не пострадала хотя бы от одного из многих проявлений российской антиевропейской политики.

Освобождение от энергетической зависимости

В качестве примера Владимир Зеленский привел кризис, возникший с поставкой энергоресурсов из России в Европу. Многие годы Россия пыталась выдавать из себя надежного поставщика. Но все это было только ради того, чтобы сделать остальные страны зависимыми от своих энергоресурсов – газа и нефти.

И теперь Россия использует эту зависимость на пользу – поднимает цены, чем провоцирует инфляцию. Ограничивает поставки газа, прибегая к шантажу.

Россия провоцирует продовольственный и миграционный кризисы

Россия приложилась и к продовольственному кризису, который ударит по всему миру. Кремль блокирует украинские порты, в то время как нанося ракетные удары по агропромышленной инфраструктуре, в том числе хранилищам продуктов. Это приводит к образованию дефицита продовольствия в мире.

"Украинская пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и другие товары были незаменимы для глобальной продовольственной стабильности. Россия знала, куда бить, чтобы создать этот кризис. И она сознательно его усугубляет, когда затягивает войну против нашего государства и отказывается сделать Черное море безопасным для судоходства" , – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия таким образом преследует сразу две цели. Одна из них – новый миграционный кризис. Ведь если из-за нехватки продовольствия начнется голод в африканских и азиатских странах, то новые волны мигрантов двинутся в Европу. А в тех странах, откуда они прибудут, может начаться политический хаос и падение правительств из-за нехватки продуктов и ценового кризиса.

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Российская пропаганда на миллиарды долларов

Владимир Зеленский в своем выступлении обратил внимание и на еще один элемент российской антиевропейской политики, а именно пропаганду. Она использует ее не только для внутренней аудитории. Но и для того, чтобы обманывать внешнюю аудиторию и чтобы разжигать рознь. На это ежегодно тратятся миллиарды долларов. А в первые месяцы этого года российский бюджет на пропаганду был увеличен в три раза.

"Я уверен, что каждый и каждая из вас знают, какие средства пропаганды работали или до сих пор работают против ваших государств. И у этого инструмента России только одна задача: делать хуже. В частности, делать хуже и вам", – обратился Зеленский к участникам Диалога Преспанского форума.

Россия должна стать изгоем

Владимир Зеленский призывает Европу освободиться от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий. Именно на этом должна основываться архитектура безопасности Европы.

"Вот почему нужны такие санкции против России за антиевропейскую политику, чтобы там навсегда запомнили цену, в том числе и за продовольственный кризис. Тот, кто создает искусственный голод, должен стать глобальным изгоем и понести болезненный ущерб. Это должно быть учтено при подготовке седьмого санкционного пакета Европейского Союза. И должны осознавать, что санкционные пакеты на самом деле стали частью архитектуры безопасности на континенте. Они работают ради стабильности и мира – ограничивают российскую способность к расширению агрессии", – заявил президент Украины.

Он призвал сделать так, чтобы Россия перестала зарабатывать в Европе и одновременно проводить антиевропейскую политику. И, наконец, сделать Европу единой, ведь европейская интеграция Украины и государств Западных Балкан – "это историческое усиление Европы и полный демонтаж российской возможности бить нас в одиночку".

Видео обращения Владимира Зеленского к участникам Диалога Преспанского форума