Россия должна выплатить Украине репарации: в Atlantic Council представили правовой механизм

Россия после полномасштабного нападения системно наносит ракетные удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Москва должна будет выплатить репарации за совершенные преступления. Для этого американский аналитический центр Atlantic Council разработал правовой механизм обеспечения выплаты компенсацией Россией.

Представил ее старший научный сотрудник Atlantic Council Алан Райли во время пресс-конференции в Киеве. Он подчеркнул, что в истории есть правовой прецедент такого процесса. Это – Парижское соглашение о репарациях 1949 года.

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"Вслед за резолюцией ООН сегодня стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. Правовым прецедентом такого процесса, учитывая крайне тяжелый характер российской агрессии, является Парижское соглашение о репарации 1949 года, которое предусматривает арест и использование всех государственных и частных активов Рейха", – заявил он.

Алан Райли добавил, что нормы международного публичного права не предусматривают получение согласия России на такие выплаты, поэтому суд может наложить арест на средства без согласования с Москвой. Кроме этого, для процесса привлечения к финансовой ответственности страны-агрессорки нет нужды в полном военном поражении или оккупации российской территории.

Таким образом, на основании международного права и опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, Украине предложат и всем поддерживающим ее государствам заключить следующий документ – Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предполагают согласие государств-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд, – рассказал эксперт.

По словам представителя Atlantic Council, соглашение IAR будет предусматривать создание:

компенсационного фонда, куда будут поступать изъятые активы России,

и компенсационной комиссии, которая будет рассматривать претензии заявителей.

При этом Алан Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия не будет устанавливать ответственность Москвы, ведь это уже сделано. В то же время она будет оценить претензии заявителей, собирать доказательства ущерба, нанесенного Россией, и будет определять размер возмещений.

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Следовательно, Россия вскоре потеряет немало своих активов, которые хранились в банках Запада и подлежали аресту. В частности, решением суда репарации Украины могут выплачивать с:

государственных активов, среди которых – Центробанка России,

средств государственных предприятий: "Газпрома", "Роснефти" и т.д.

частных активов, которые пройдут процедуру проверки и будут установлены связи с Россией,

сборов за экспорт русской нефти и газа.

Отметим, что 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по обеспечению средств правовой защиты и репараций по агрессии России против Украины. Это стало весомым шагом к привлечению страны-агрессора к финансовой ответственности за совершенные преступления.