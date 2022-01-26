Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, – генсек НАТО
26 января 2022 , 20:43Читати новину українською
Источник:24 канал
В Североатлантическом Альянсе призвали Россию "отказаться от враждебности". Там подчеркнули, что государство-агрессор должно вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.
Такое заявление во время брифинга 26 января сделал Йенс Столтенбрег, генсек НАТО. Он подчеркнул, что Кремлю следует отказаться от враждебных намерений по отношению к Украине.
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В то же время в НАТО еще раз подтвердили, что не откажутся от принципа "открытых дверей". Россия отчаянно пытается добиться того, чтобы Украину не принимали в Альянс. Впрочем, там четко дали ей понять, что Москва на это не будет иметь никакого влияния.
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