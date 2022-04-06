Россия должна заплатить за то, что она сделала – Кристина Квин

Пока неизвестно, как закончится война, которую РФ начала против Украины, но в конце концов Россия должна заплатить за то, что она сделала.

Такое мнение высказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью 24 каналу.

К теме В Белом Доме ждут затягивание войны: действия Кремля спрогнозировал советник Байдена

Кристина Квин подчеркнула, что ей трудно представить, что мир может вернуться в ту ситуацию, в которой был перед войной.

Чем это закончится, отчасти зависит от самой России и того, что она решит делать. Но в конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала. Она уже платит и будет продолжать платить,

– заявила она.

Как россияне платят за войну

Чиновница считает, что Россия уже платит за военные преступления и изоляция – это часть цены. "И не потому, что мы ее изолировали, а потому что Путин изолирует Россию. Он обрезает весь доступ к внешним СМИ и лишает людей информации извне", – добавила она.

По словам Кристины Квин, цена, которую россиянам придется заплатить за то, что делает их правительство, это:

невозможность путешествовать,

невозможность вести бизнес за пределами России,

невозможность воспользоваться их яхтами в Средиземном море и т.д.

Кристина Квин о Путине-убийце, ядерном оружии и истребителях для Украины:



К слову, США увеличат давление на Россию. О том, что страна готовит новый пакет санкций, стало известно 4 апреля. Решение об усилении экономического давления на РФ было принято после огласки зверства россиян в Буче на Киевщине. Мир не мог не отреагировать на сотни убитых, замученных и изнасилованных мирных жителей.

Важное видео – Россияне признались, что убили украинцев в гражданской одежде