Таку думку висловила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

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Крістіна Квін наголосила, що їй важко уявити, що світ може повернутися до тієї ситуації, в якій був перед війною.

Чим це закінчиться, частково залежить від самої Росії і того, що вона вирішить робити. Але зрештою Росія має заплатити за те, що вона зробила. Вона вже платить і буде продовжувати платити,

– заявила вона.

Як росіяни платять за війну

Чиновниця вважає, що Росія вже платить за воєнні злочини, і ізоляція – це частина ціни. "І не тому, що ми її ізолювали, а тому що Путін ізолює Росію. Він обрізає весь доступ до зовнішніх ЗМІ та позбавляє людей інформації ззовні", – додала вона.

За словами Крістіни Квін, ціна, яку росіянам доведеться заплатити за те, що робить їх уряд, це:

неможливість подорожувати,

неможливість вести бізнес за межами Росії,

неможливість скористатись їхніми яхтами в Середземному морі тощо.

Крістіна Квін про Путіна-вбивцю, ядерну зброю та винищувачі для України:



До слова, США збільшать тиск на Росію. Про те, що країна готує новий пакет санкцій, стало відомо 4 квітня. Рішення про посилення економічного тиску на РФ ухвалили після розголосу звірства росіян в Бучі на Київщині. Світ не міг не відреагувати на сотні вбитих, закатованих і зґвалтованих мирних жителів.

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