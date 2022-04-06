Таку думку висловила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.
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Крістіна Квін наголосила, що їй важко уявити, що світ може повернутися до тієї ситуації, в якій був перед війною.
Чим це закінчиться, частково залежить від самої Росії і того, що вона вирішить робити. Але зрештою Росія має заплатити за те, що вона зробила. Вона вже платить і буде продовжувати платити,
– заявила вона.
Як росіяни платять за війну
Чиновниця вважає, що Росія вже платить за воєнні злочини, і ізоляція – це частина ціни. "І не тому, що ми її ізолювали, а тому що Путін ізолює Росію. Він обрізає весь доступ до зовнішніх ЗМІ та позбавляє людей інформації ззовні", – додала вона.
За словами Крістіни Квін, ціна, яку росіянам доведеться заплатити за те, що робить їх уряд, це:
- неможливість подорожувати,
- неможливість вести бізнес за межами Росії,
- неможливість скористатись їхніми яхтами в Середземному морі тощо.
Крістіна Квін про Путіна-вбивцю, ядерну зброю та винищувачі для України:
До слова, США збільшать тиск на Росію. Про те, що країна готує новий пакет санкцій, стало відомо 4 квітня. Рішення про посилення економічного тиску на РФ ухвалили після розголосу звірства росіян в Бучі на Київщині. Світ не міг не відреагувати на сотні вбитих, закатованих і зґвалтованих мирних жителів.
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