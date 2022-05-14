Так, к этому перечню относится и культовый американский писатель Стивен Кинг. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину он поддерживает наше государство. В этот раз "король ужасов" потроллил Путина.

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Кинг потроллил Путина и очередной раз поддержал Украину

Американский писатель считает, что российский президент недооценил Украину. Кинг сравнил Украину с росомахой. Свою публикацию Стивен Кинг завершил фразой "Слава Украине!"

Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха. Слава Украине!

– написал Кинг.

Кинг поддерживает Украину: коротко

Кинг один из многих писателей, открыто поддержавших Украину и осудивших действия Владимира Путина и России.

В частности, Кинг отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины. Сначала об этом решении заявил канадский писатель Линвуд Барклай. На его твит отреагировал Кинг и написал: "Я тоже". Теперь россияне не могут прочитать новые книги этих авторов.

Впоследствии Кинг поддержал Украину и показался в соответствующей футболке. Писатель выложил фото в футболке с сине-желтыми надписями. На одежде популярный сейчас в мире лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, Кинг отметил, что обычно не публикует фото с собой, однако в этот раз сделал исключение .