По результатам этих дебатов, евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз ввести новый, уже 5 пакет санкций против режима Лукашенко. А также расследовать все преступления, совершенные нынешними властями Беларуси, и привлечь диктатора к ответственности.

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Санкции должны ударить в первую очередь по виновникам репрессий и миграционного кризиса. Как отмечают в Европарламенте, прошлый пакет санкций произвел лишь частичный эффект, а потому их стоит усилить и направить больше ограничений против ключевых предприятий, которые финансируют режим Лукашенко.

Помимо этого будет заморожено любое сотрудничество с ЕС и финансовая помощь для Беларуси. Но, в то же время, простые белорусы все же могут рассчитывать на поддержку Европы. Для политических беженцев будет введена упрощенная процедура выдачи виз и обеспечено проживание на территории стран-членов ЕС.



Кремлю придется расплачиваться за дополнительные санкции против своего режима / Фото Getty images

Однако сами санкции направлены лишь на изменение политического поведения режима, а не на его устранение. То есть, санкционный режим призван лишь заставить Лукашенко прекратить миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши. А вот за совершенные преступления против белорусского народа, самому Лукашенко придется ответить уже перед Международным уголовным судом.

Лукашенко могут судить

С этой целью евродепутаты призывают учредить международный трибунал против Лукашенко. Судить диктатора будут за нарушение ряда международных соглашений, в частности Чикагской и Монреальской конвенций. Их Лукашенко нарушил, когда решил принудительно посадить самолет Райанэир с журналистом Романом Протасевичем на борту.

Помимо этого, Лукашенко вменяют нарушение Конвенции ООН против пыток. И вот здесь даже трудно сосчитать, сколько раз беларусский режим нарушил положения этого международного договора. Жуткие кадры из СИЗО на Окрестина все прекрасно помнят.

Сам же Лукашенко в очередной раз заявил, что не боится никаких санкций. Мол, это очередное посягательство на независимость Беларуси, которую он, якобы, доблестно защищает. Более того, диктатор заявил, что санкции вообще никак не влияют на экономическую ситуацию в стране.

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И знаете, очень странно слышать подобные заявления от человека, который в этой же самой речи начинает обвинять оппозицию чуть ли не в госизмене. И угадайте за что? Правильно, за то, что они призывают вводить как можно больше санкций против диктатора и его режима.

Санкции несут реальную угрозу власти Лукашенко

И как бы Лукашенко не отнекивался, санкции все же несут реальную угрозу его власти. Ведь как только в Беларуси начались протесты, а Лукашенко украл выборы и стал политическим изгоем, единственный, кто согласился поддерживать его режим, оказался такой же диктатор – Владимир Путин. Именно он обеспечивает Лукашенко миллиардными кредитами, чтобы тот смог удержаться у власти.

Вот и сейчас, как только Лукашенко начала угрожать? очередная порция санкций, он тут же позвонил Путину и обсудил с ним, цитирую "экономическую интеграцию Беларуси". Переводя на человеческий язык это значит следующее: "Путин продолжит давать Лукашенко деньги, в обмен на суверенитет Беларуси".



Путин продолжит давать Лукашенко деньги, в обмен на суверенитет Беларуси / Фото Getty images

И ключевое слово здесь – "пока". Ведь Европарламент решил пойти еще дальше, и лишить Лукашенко возможности получать кредиты от Кремля. Все в той же резолюции указано, что Россия тоже может получить пакет новых санкций, если продолжит поддерживать режим Лукашенко.

Конечно, не стоит раньше времени рассчитывать, что после этого Кремль тут же перестанет поддерживать Лукашенко. Но вот подобные резолюции, если ЕС все же будет к ним прислушиваться, сделают беларусский режим все более дорогим удовольствием для Москвы.

Ведь помимо очередного миллиарда долларов для Лукашенко, который тот, конечно же, никогда не вернет, Кремлю придется расплачиваться еще и за дополнительные санкции против своего режима. А это может привести к росту недовольства уже в самой России, чего Путин точно не хочет.

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Потому мне кажется, что мы можем начинать прощаться с Александром Лукашенко. А вот кто вобьет последний гвоздь в его политический гроб – ЕС, или же сама Россия – вопрос открытый.