Россия фактически нагадила под дверь каждому соседу

Русские хотят войны, особенно когда им ничего за это не будет или погибнут другие, или никаких последствий не будет. То есть, если можно пограбить и поубивать без последствий, то Россия тут как тут.

Мифы Кремля тают на глазах

Для нас в Украине – это уже абсолютно очевидная вещь, какие бы сказочки о русской духовности не рассказывали вам. Эти сказочки неосязаемые, они ни о чем. Это просто пропаганда, белый дым и белый шум, под которым прячется реальное – скажем, жадность к чужому.

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Эта страна фактически уже нагадила под дверь каждому соседу. Китаю тоже нагадила, но в 19 веке, когда он был слабым. В 21 веке – уже нет.

За "величием" прячется ущербность

Почему это все происходит? Начну с самого главного. По-моему, это все происходит от некоего очень глубокого и серьезного комплекса российского народа. То есть, россияне хотят быть первыми, выдумывают себе всяческие генеалогии. То они от Гипербореи, то от Рима, то от орды, то еще от кого-нибудь.

Все для того, чтобы выскочить наверх, абсолютно неуемное желание господствовать. И это желание соединено с реальной оценкой себя. Поэтому наблюдается серьезная фрустрация. Россияне в большинстве – люди достаточно наблюдательные, и поэтому они видят, что их желание совершенно не соответствуют их реальным возможностям и достижениям.

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Чужой опыт – кошмар россиян

И вместо того, чтобы пойти по пути, которым идет братский для России финский народ, который стал фактически делать все лучше, чем шведы, все лучше, чем другие народы, россияне не пошли по этому пути.

Россия не хочет делать. Она хочет для того, чтобы возвыситься, растоптать всех вокруг, кого можно. Чтобы не возвыситься до чужого уровня, а наоборот принизить других. И от этой фрустрации и комплекса – огромный заряд агрессии, который поддерживается огромным количеством россиян.

Мы видим, что воровать для большинства российского населения – совершенно не стыдно, убивать – тоже не стыдно. Если это где-то происходит, или в Украине, или в Сирии, им не кажется, что это – такие же люди. Более того, если убивают на соседней улице, россиянам тоже не кажется, что это – такие же люди, как они.

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