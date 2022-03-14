Россия формирует на своей территории резервы для войны: первые наемники из Сирии уже прибыли

Оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Там формируют отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. На территории Сирии открыты центры, где за последние дни завербовали более тысячи человек.

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Приблизительно 400 сирийских наемников уже прибыли в Россию. Вблизи украинской границы для их размещения и подготовки развернули лагеря.

В частности, в Ростовской области и Гомельской, что в Беларуси.

Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров,

– заявили в Генштабе ВСУ.

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