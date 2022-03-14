Россия формирует на своей территории резервы для войны: первые наемники из Сирии уже прибыли
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Там формируют отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. На территории Сирии открыты центры, где за последние дни завербовали более тысячи человек.
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Приблизительно 400 сирийских наемников уже прибыли в Россию. Вблизи украинской границы для их размещения и подготовки развернули лагеря.
В частности, в Ростовской области и Гомельской, что в Беларуси.
Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров,
– заявили в Генштабе ВСУ.