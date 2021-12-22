Россия – главный источник нестабильности в Европе

Российский президент Владимир Путин на коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил, что России больше "некуда отступать". Но это не так.

"Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи нового соглашения о европейской безопасности, позвольте мне предложить несколько дополнительных статей к проекту соглашения. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны", – написал в своем микроблоге известный специалист по постсоветскому пространству, бывший посол Соединенных Штатов в Москве и Киеве Майкл Макфол.

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Есть куда

В этом ироничном замечании американского эксперта на самом деле заключается суть проблем, происходящих на востоке Европы. Путин заявил, что России больше "некуда отступать". Но как раз Макфол и указывает – есть куда.

Россия оказалась первой из стран Европы, кто вопреки международному праву и собственной Конституции аннексировал часть территории сопредельного государства. Россия до сих пор без всяких правовых оснований – и, между прочим, не таясь – размещает свои войска на фактически аннексированных территориях Молдовы и Грузии. И тайно – на Донбассе.

Россия первой начала милитаризацию постсоветского пространства, став страной-инициатором ОДКБ. В своих предложениях Соединенным Штатам и другим государствам-членам НАТО Россия предлагает запретить расширение НАТО на территорию бывшего Советского Союза. Но не предлагает одновременно распустить ОДКБ, организацию, которую Россия пытается превратить в альтернативу НАТО на постсоветском пространстве.

Причина нестабильности – в Кремле

Причина нестабильности, думаю, вовсе не в том, что Соединенные Штаты и Европейский союз "продвигаются" в направлении Украины и других бывших советских республик. Причина нестабильности, уверен, в том, что в России считают государственность этих республик временным явлением и пытаются ограничить как их собственный суверенитет, так и не дать возможность другим странам развивать отношения с ними, как с самостоятельными государствами.

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Именно это объявляется причиной нестабильности – то, что цивилизованный мир относится к суверенным государствам как к суверенным государствам, а Россия – нет. И да, уверен, это политически опасно. Нельзя спустя три десятилетия после краха СССР жить мечтой о скором воскрешении погибшей империи.

При этом на территории Дальневосточного федерального округа – а это 40 процентов территории России – проживает всего 8 миллионов человек, пять с половиной процентов от населения всей России. И количество жителей постоянно убывает. В соседнем Сибирском федеральном округе с также убывающем населением проживает 17 миллионов человек – на территории, которая составляет 25 процентов территории всей России.

Вот просто вдумаемся в эти цифры: на большей части территории России живет всего 25 миллионов человек из 146 миллионов. И вместо того, чтобы задуматься об этой очевидной диспропорции, о развитии пустеющих Дальнего Востока и Сибири, в Кремле озабочены Украиной и ее стремлением к европейской и евроатлантической интеграции.

Впрочем, похоже, опустошить Крым гораздо проще, чем населить Дальний Восток. С этим спорить я не буду.

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