россию и беларусь даже сама природа решила наказать. Там продолжаются лесные пожары.

Пропагандисты истерически заявляют, что площадь увеличивается. Спасатели не успевают тушить огонь, сообщает 24 канал.

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Где разгорелись пожары

Огонь охватил Рязанскую, Псковскую область и Республику Коми. Жители Разянской области даже решились жаловаться на халатность власти. Там меньше, чем за сутки, площадь пожаров выросла еще на 29% – до 15,2 тысячи гектаров.

Из-за сильных пожаров в Коми власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В районе города Ухта сильный смог из-за горения торфяников. Дым дошел до столицы Республики – Сыктывкара.

В Рязанской области есть шесть очагов возгораний. Населению вроде бы ничего не угрожает.

В МЧС России заявили, что располагают информацией о том, что в лесах Рязанской области были поджоги, которые, конечно же, сделали диверсанты.

Пожары в Беларуси

В Беларуси боятся, что лесные пожары из Псковской области перекинутся к ним. Потому белорусские лесники усилили охрану границы с россией и уже начали тушить огонь.

российские власти не берутся прогнозировать развитие пожара. Ведь жара ежедневно сохраняется, фиксируют очаги оперативно гасящих вспышек.

Также 5 населённых пунктов Рязанской области находятся под угрозой огня. Ликвидировать пожар смогут только через неделю или 2.

При этом Путин послал премьера Михаила Мишустина поехать в регионы пожара. А кабмин агрессора даже создал специальную комиссию, чтобы побороть стихию.

Сегодня к тушению пожара в Рязанской области привлекли более 9,5 тысячи человек и 15 воздушных судов. Но погода, которая стала причиной пожаров, сохраняет температуру до 33 градусов, а помогает жаре и сильный ветер. Первый лесной пожар в регионе вспыхнул еще 7 августа, второй – 8 августа, далее пожары разрослись. 17 августа запах гари накрыл некоторые районы Москвы и Подмосковья.

Пожары в россии

В последнее время у агрессора если не "хлопок", то постоянно что-то горит. В частности, в Курской области пылало предприятие, а вместе с тем местные жители слышали взрывы. Перед инцидентом военные там проводили учения.

Был пожар и в Уфе, столице Республики Башкортостан. Там вспыхнуло новое здание Арбитражного суда. Столб черного дыма был виден даже из отдаленных районов города.

А в июне в России вообще произошли масштабные пожары под Москвой, а также в Казани. Пожар, вызвавший огромное серое облако, произошел на заводе в городе Одинцово.

Взрыв на заводе в России: смотрите видео