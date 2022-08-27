Пропагандисти істерично заявляють, що площа збільшується. Рятувальники не встигають гасити вогонь, інформує 24 канал.

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Де розгорілися пожежі

Вогонь охопив Рязанську, Псковську область і Республіку Комі. Жителі Разянської області навіть наважилися скаржитись на недбалість влади. Там менше ніж за добу площа пожеж зросла ще на 29% – до 15,2 тисячі гектарів.

Через сильні пожежі в Комі влада запровадила режим надзвичайної ситуації. У районі міста Ухта сильний смог через горіння торфовищ. Дим дійшов до столиці Республіки – Сиктивкара.

У Рязанській області є шість вогнищ загорянь. Населенню нібито нічого не загрожує.

В МНС Росії заявили, що мають інформацію про те, що в лісах Рязанської області були підпали, які звісно ж зробили диверсанти.

Пожежі в білорусі

У білорусі бояться, що лісові пожежі із Псковської області перекинуться до них. Тому білоруські лісники посилили охорону кордону з росією і вже почали гасити вогонь.

російська влада не береться прогнозувати розвиток пожежі. Адже спека щодня зберігається, фіксують вогнища спалахів, які оперативно гасять.

Також 5 населених пунктів Рязанської області перебувають під загрозою вогню. Ліквідувати пожежу зможуть лише за тиждень або 2.

При цьому, путін послав прем'єра михайла мішустіна поїхати в регіони пожежі. А кабмін агресора навіть створив спеціальну комісію, щоб побороти стихію.

Сьогодні до гасіння пожежі в Рязанській області залучили понад 9,5 тисяч осіб та 15 повітряних суден. Але погода далі зберігає температуру до 33 градусів, що заважає гасінню разом із сильним вітром. Перша лісова пожежа в регіоні спалахнула ще 7 серпня, друга – 8 серпня, далі пожежі розрослися. 17 серпня запах гару накрив деякі райони Москви та Підмосков'я.

Пожежі в росії

Останнім часом в агресора як не "бавовна", то постійно щось горить. Зокрема, в Курській області палало підприємство, а разом з тим місцеві мешканці чули вибухи. Перед інцидентом військові там проводили навчання.

Була пожежа й в Уфі, столиці Республіки Башкортостан. Там спалахнула новенька будівля Арбітражного суду. Стовп чорного диму було видно навіть із віддалених районів міста.

А в червня в росії взагалі сталися масштабні пожежі під Москвою, а також у Казані. Пожежа, яка спричинила величезну сіру хмару, сталася на заводі у місті Одинцово.

Вибух на заводі в росії: дивіться відео