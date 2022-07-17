Стовп чорного диму видно навіть із віддалених районів міста. Місцеві ЗМІ та телеграм-канали опублікували відео з місця подій.

Увага У росії невідомі розібрали залізничні колії: з рейок зійшов вантажний потяг

Повідомляють, що це нова будівля, яка розташована у центрі міста. Спершу спалахнула покрівля. Гасити полум'я прибуло 4 пожежні машини.

Пізніше стало відомо, що рятувальники евакуювали трьох людей, які перебували у приміщенні суду.

Інформації щодо постраждалих та причини пожежі поки що немає.

Безлад в росії: винних знайти не можуть

До слова, пожежі уже звичне явище для росії. Там чи не щодня щось випадково спалахує. Винних знайти не можуть, офіційні коментарі дуже розмиті. Це дуже дратує самих росіян, кажуть, не почуваються в безпеці.

Раніше ми писали, що в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Офіційна причина – "розкрадання металу" та схоже, не усе так просто. Під формулюваннями про розкрадання металу у росії намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.

6 липня у Невинномиську Ставропольського краю спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Однак, тут причиною стала банальна недбалість.

Тож, росіяни часто самі собі шкодять своєю недолугістю.

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