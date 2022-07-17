12 вагонів зійшли з рейок

Повідомляють, що рух поїздів призупинено, через що істотно затримуються кілька поїздів. У відновлювальних роботах задіяні 150 залізничників і відновлювальні поїзди.

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Відомо, що одна людина під час аварії вагонів загинула.

Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у росії намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.

Адже в росії триває справжня рейкова війна. Діють партизанські загони, які розбирають рейки по всій країні, щоб зупинити ганебну війну проти України.

Повідомляють, що перекидання вагонів не сталось / Фото телеграм-канали

Це правильна тактика, якщо росіяни бояться відкрито протидіяти путінському режиму, нехай роблять, що можуть, аби хоч якось зменшити шкоду, якої завдає їх країна.

росіяни, певно, надихнулись нещодавніми новинами із Мелітополя. Там партизани продовжують завдавати ворогу болісних ударів. 16 липня між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове бронепотяг російських окупантів зійшов з рейок. Ворог намагався доставити до тимчасово окупованого Мелітополя бронетехніку.

росія провалила інформаційну війну

кремлівській пропаганді дедалі важче втримувати настрої людей, а ті своєю чергою усе ясніше розуміють, що їх дурять.

Втрати окупаційних військ приховувати стає усе складніше, економічні тиски відчуваються усе сильвіне – життя в росії стає усе нестерпніш

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