Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Информацию о подготовке вражеской операции издание получило от чиновников, связанных с силовыми структурами Польши и осведомленных о предотвращении этой диверсии.

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Какую диверсию Россия готовила в Польше?

Предупреждение о подготовке провокации раньше времени поступило от спецслужб партнеров и аналитиков польской разведки.

Один из собеседников газеты рассказал, что польская сторона знала о конкретных объектах, которые могли стать целями нападения. Россияне, по его словам, рассчитывали на множество жертв.

Другой собеседник сравнил замысел россиян с Гляйвицкой провокацией, которую устроила нацистская Германия в 1939 году, чтобы обвинить Польшу в нападении.

По его словам, россияне могли планировать переправить через границу людей, которых бы потом убили или подставили, оставив при них доказательства якобы связи с Украиной.

Таким образом, Москва хотела создать повод для обвинений в адрес Украины и добиться прекращения помощи Киеву.

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Польские спецслужбы ужесточили меры безопасности после появления на российской стороне границы офицеров, координирующих диверсионные операции. По информации издания, к ним причастны сотрудники российской военной разведки.

В конце октября Польша дополнительно направила в приграничные районы полицейских из других регионов, усилила подразделения Пограничной службы и привлекла сотрудников Агентства внутренней безопасности. В Варминско-Мазурском воеводстве также провели обучение спецподразделений и Сил территориальной обороны.

Как пояснил один из собеседников Rzeczpospolita, эти меры должны были не только сдержать возможную атаку, но и обеспечить готовность Польши действовать на опережение.

Издание также обратилось за комментарием к министру-координатору польских спецслужб Томашу Семоняку. На вопрос, планировала ли Россия теракт на объекте с большим количеством людей, он прямо не ответил. В то же время министр подчеркнул, что польские власти признали угрозу реальной, а принятые меры безопасности считают обоснованными.