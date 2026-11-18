Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Інформацію про підготовку ворожої операції видання отримало від високопосадовців, пов'язаних з силовими структурами Польщі та обізнаних із запобіганням цій диверсії.

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Яку диверсію Росія готувала у Польщі?

Попередження про підготовку провокації завчасно надійшло від спецслужб партнерів та аналітиків польської розвідки.

Один із співрозмовників газети розповів, що польська сторона знала про конкретні об'єкти, які могли стати цілями нападу. Росіяни, за його словами, розраховували на велику кількість жертв.

Інший співрозмовник порівняв задум росіян із Гляйвіцькою провокацією, яку нацистська Німеччина влаштувала у 1939 році, щоб звинуватити Польщу в нападі.

За його словами, росіяни могли планувати переправити через кордон людей, яких потім убили б або підставили, залишивши при них докази нібито зв'язку з Україною.

У такий спосіб Москва хотіла створити привід для звинувачень на адресу України та домогтися припинення допомоги Києву.

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Польські спецслужби посилили заходи безпеки після появи на російському боці кордону офіцерів, які координують диверсійні операції. За інформацією видання, до них причетні співробітники російської військової розвідки.

Наприкінці жовтня Польща додатково направила до прикордонних районів поліцейських з інших регіонів, посилила підрозділи Прикордонної служби та залучила співробітників Агентства внутрішньої безпеки. У Вармінсько-Мазурському воєводстві також провели навчання спецпідрозділів і Сил територіальної оборони.

Як пояснив один зі співрозмовників Rzeczpospolita, ці заходи мали не лише стримати можливу атаку, а й забезпечити готовність Польщі діяти на випередження.

Видання також звернулося по коментар до міністра-координатора польських спецслужб Томаша Семоняка. На запитання, чи планувала Росія теракт на об'єкті з великою кількістю людей, він прямо не відповів. Водночас міністр наголосив, що польська влада визнала загрозу реальною, а вжиті заходи безпеки вважає обґрунтованими.