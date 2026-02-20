Россия готовила серию убийств известных украинцев, – СБУ

Россия готовила серию резонансных убийств в Украине. СБУ, Нацполиция и правоохранители Молдовы разрушили планы агрессора.

Благодаря масштабной спецоперации под кодовым названием "Энигма 2.0" на территории обеих стран была обезврежена оперативно-боевая группа России, которая готовила ликвидацию известных лиц в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

За кем и как охотилась Москва?

Основными "целями" врага были: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, в частности бойцы Иностранного легиона ГУР МО.

Злоумышленники рассматривали различные варианты ликвидации потенциальных жертв: от расстрелов "в упор" до подрыва автомобилей.

За совершение убийств российские спецслужбисты обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов США, в зависимости от статуса лица.

В ходе спецоперации были задержаны руководитель вражеской ячейки – 34-летний рецидивист из Молдовы, двое его агентов, их сообщники из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Рецидивиста из Молдовы оккупанты завербовали, когда он отбывал наказание в российской тюрьме. После отбытия срока наказания его отправили в Молдову для формирования агентурно-боевой группы под контролем России. В ее состав резидент подбирал "единомышленников" с прокремлевскими взглядами, прежде всего среди лиц с военным опытом. В дальнейшем агентов распределяли на группы.

Первая из них – отслеживала места пребывания и распорядок дня потенциальных жертв, вторая – "киллеры", которые должны были осуществить заказные убийства. Далее российскую агентуру перебрасывали в Украину под видом туристов, а затем рассредоточивали по арендованным домам в разных регионах нашего государства.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Российские спецслужбы надеялись использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине,

Обезврежена группа преступников, которые по заказу России готовили покушения на украинцев

