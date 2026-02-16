Россия готовит дальнейшие массированные удары: Зеленский предупредил об угрозе

Президент Зеленский заявил, что разведка доложила о подготовке России к массированному обстрелу. Он отметил, что ПВО должна быть готова.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Что Зеленский рассказал о подготовке России к массированному обстрелу?

Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке России к новому массированному обстрелу. Речь идет о комбинированных ударах, которые требуют особой защиты.

Президент отметил, что ПВО должна быть настроена правильно, а партнеры должны вовремя поставлять новые средства.

Любое торможение ракет ПВО, любое несвоевременное снабжение работает на масштабирование ущерба от ударов. Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами было реализовано оперативно,

– заявил Зеленский.

Отметим, что о высокой вероятности массированного удара предупреждают также мониторинговые каналы. На это указывает активность российской боевой авиации, в частности Ту-95МС и Ту-160.

О новом массированном обстреле предупреждал и президент Зеленский