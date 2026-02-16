Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.
Что Зеленский рассказал о подготовке России к массированному обстрелу?
Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке России к новому массированному обстрелу. Речь идет о комбинированных ударах, которые требуют особой защиты.
Президент отметил, что ПВО должна быть настроена правильно, а партнеры должны вовремя поставлять новые средства.
Любое торможение ракет ПВО, любое несвоевременное снабжение работает на масштабирование ущерба от ударов. Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами было реализовано оперативно,
– заявил Зеленский.
Отметим, что о высокой вероятности массированного удара предупреждают также мониторинговые каналы. На это указывает активность российской боевой авиации, в частности Ту-95МС и Ту-160.
О новом массированном обстреле предупреждал и президент Зеленский
Президент Зеленский сообщил, что Россия готовится к очередному массированному удару по Украине.
Президент поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты.
Глава государства ранее предупреждал о возможных атаках России на украинскую энергетику в холодные дни и призвал реагировать на тревоги.