Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию против разведки: в ГУР предупредили о подкупе блогеров

Против украинских силовых структур готовится новая масштабная информационная провокация. Россия планирует привлекать медиа, блогеров и телеграм-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение.

Главная цель – дискредитация украинской военной разведки и ее боевых подразделений, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Что известно об информационной атаке

В разведке призвали украинцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам информации.

Также в ведомстве обратились к представителям СМИ, блогерам и журналистам с просьбой немедленно реагировать на попытки подкупа.

Если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные – немедленно обращайтесь в правоохранительные органы,

– подчеркнули в ГУР Минобороны.

В разведке отметили, что боевые подразделения продолжают выполнять все поставленные задачи по отражению российской агрессии и защите Украины.

Напомним, что россияне постоянно придумывают новые способы психологического давления. На днях они распространяли видео с искусственно созданным "военным", который утверждал о якобы огневом контроле над трассой на Полтаву.