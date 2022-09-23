Об этом 24 каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс. По его мнению, обмен пленными свидетельствует о том, что Россия готовит ловушку для Запада.

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Литовец отметил, что россия вернула защитников "Азовстали", хотя это не идет ей на руку, так что, вероятно, она что-то готовит.

Что может готовить Россия? Она может готовить информационное наступление на Запад, чтобы уговорить его о том, что, как и говорил Эрдоган, россия якобы готова закончить эту войну и договориться о чем-то,

– заявил Лауринавичюс.

Он подчеркнул, что так Россия хочет привести влиятельные страны Запада к мнению, что она уже кажется и нужно заканчивать войну. "Ведь такие настроения на Западе действительно есть, такая реальность. Там хотят как-нибудь, но уже закончить войну", – добавил эксперт.

По его словам, этот так называемый "жест доброй воли" России наводит на мысль, что это часть "операции". Они ведь (россияне – 24 канал) многое делают на Западе.

"Они начали новую волну гибридной войны , и, к сожалению, Запад получит больше пророссийского руководства, в частности, на выборах в Италии, а также будут новые пророссийские протесты в Европе. Мы еще многое увидим", - считает литовец.

И то, чего Россия сейчас пытается достичь – это просто чтобы оставить себе эти захваченные в Украине территории. Ведь ее ложь заключается в том, что россия "якобы не нападала, а пытается добиться безопасности для себя",

– сказал Лауриновичюс.

Он добавил, что кремль надеется, что эти оккупированные территории останутся в России и тогда там скажут, что они победили. "Конечно, это только теория, но такой риск велик", - ответил эксперт.

Лауриновичюс о действиях россии и ситуации на Западе: видео



К слову, у россиян началась паника из-за проведения частичной мобилизации. В кремле уже отреагировали на это. В частности, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков назвал реакцию россиян на мобилизацию "истерической и чрезвычайно эмоциональной".

Всего Россия хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов. Впрочем, британская разведка считает , что им не удастся это сделать.

Но, несмотря на заявления путина по мобилизации и ядерным угрозам, Запад не прекращает поддерживать Украину в борьбе против оккупантов. Более того, вероятно, страны-партнеры активизируют поставки нам необходимого оружия и техники.