Про це 24 каналу сказав литовський експерт з безпекових питань Маріус Лауринавичюс. На його думку, обмін полоненими свідчить про те, що росія готує пастку для Заходу.

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Литовець зазначив, що росія повернула захисників "Азовсталі", хоча це не йде їй на руку, тож, ймовірно, вона щось готує.

Що може готувати росія? Вона може готувати інформаційний наступ на Захід, щоб вмовити його у тому, що як і казав Ердоган, росія нібито готова закінчити цю війну та домовитися про щось,

– заявив Лауринавичюс.

Він наголосив, що так росія хоче привести впливові країни Заходу до думки, що вона вже здається і треба закінчувати війну. "Адже такі настрої на Заході дійсно є, така реальність. Там хочуть як-небудь, але вже закінчити війну", – додав експерт.

За його словами, цей так званий "жест доброї волі" росії наводить на думку, що це – частина "операції". Адже вони (росіяни – 24 канал) багато чого роблять на Заході.

"Вони почали нову хвилю гібридної війни, і, на жаль, Захід отримає більше проросійського керівництва, зокрема на виборах в Італії, а також будуть нові проросійські протести в Європі. Ми ще багато чого побачимо", – вважає литовець.

І те, чого росія зараз намагається досягти – це просто щоб залишити собі ці захоплені в Україні території. Адже її брехня полягає в тому, що росія "нібито не нападала, а намагається досягти безпеки для себе",

– сказав Лауринавичюс.

Він додав, що кремль сподівається, що ці окуповані території залишаться в росії, і тоді там скажуть, що вони перемогли. "Звісно, це лише теорія, але такий ризик великий", – відповів експерт.

Лауринавичюс про дії росії та ситуацію на Заході: відео



До слова, у росіян почалася паніка через проведення часткової мобілізації. У кремлі вже відреагували на це. Зокрема, прессекретар путіна дмитро пєсков назвав реакцію росіян на мобілізацію "істеричною та надзвичайно емоційною".

Усього росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів. Втім, британська розвідка вважає, що їм не вдасться це зробити.

Але попри заяви путіна щодо мобілізації та ядерні погрози, Захід не припиняє підтримувати Україну у боротьбі проти окупантів. Ба більше, ймовірно, країни-партнери активізують постачання нам необхідної зброї та техніки.