Прессекретар путіна дмитро пєсков назвав реакцію росіян на мобілізацію "істеричною та надзвичайно емоційною". Про це повідомляють росЗМІ.

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Як у кремлі прокоментували реакцію росіян на мобілізацію

Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну та надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення часткової мобілізації – навіть у перший день. Тому що справді був певний недолік інформації, що також зрозуміло,

– сказав пєсков.

Він стверджує, що наразі вже нібито немає дефіциту в роз'ясненнях стосовно мобілізації. Пєсков додав, що до "провокаційних та фейкових повідомлень у соцмережах потрібно тверезо і вдумливо ставитися".

Часткова мобілізація в росії: останні новини

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що через часткову мобілізацію окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби.

Усього росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів. Втім, британська розвідка вважає, що їм не вдасться це зробити.

До речі, росіяни не надто радісно відреагували на новини, де згадується про "мобілізацію". Вони натякають, що починають шукати адресу "засекреченого бункера".

В Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів й робить це непропорційно швидко.

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