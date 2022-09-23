Прессекретар путіна дмитро пєсков назвав реакцію росіян на мобілізацію "істеричною та надзвичайно емоційною". Про це повідомляють росЗМІ.

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Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну та надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення часткової мобілізації – навіть у перший день. Тому що справді був певний недолік інформації, що також зрозуміло,
– сказав пєсков.

Він стверджує, що наразі вже нібито немає дефіциту в роз'ясненнях стосовно мобілізації. Пєсков додав, що до "провокаційних та фейкових повідомлень у соцмережах потрібно тверезо і вдумливо ставитися".

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