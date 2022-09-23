Прессекретар путіна дмитро пєсков назвав реакцію росіян на мобілізацію "істеричною та надзвичайно емоційною". Про це повідомляють росЗМІ.
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Як у кремлі прокоментували реакцію росіян на мобілізацію
Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну та надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення часткової мобілізації – навіть у перший день. Тому що справді був певний недолік інформації, що також зрозуміло,
– сказав пєсков.
Він стверджує, що наразі вже нібито немає дефіциту в роз'ясненнях стосовно мобілізації. Пєсков додав, що до "провокаційних та фейкових повідомлень у соцмережах потрібно тверезо і вдумливо ставитися".
Часткова мобілізація в росії: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що через часткову мобілізацію окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби.
- Усього росія хоче мобілізувати 300 тисяч резервістів. Втім, британська розвідка вважає, що їм не вдасться це зробити.
- До речі, росіяни не надто радісно відреагували на новини, де згадується про "мобілізацію". Вони натякають, що починають шукати адресу "засекреченого бункера".
- В Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів й робить це непропорційно швидко.
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