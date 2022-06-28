Россия готовит ДРГ, привлекая белорусских военных, – Минобороны

На территории Беларуси Россия готовит диверсионно-разведывательные группы. Для их формирования страна-агрессор использует белорусских военных.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Media Center Ukraine, сообщает 24 канал. О подготовке диверсантов свидетельствуют данные украинской разведки.

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Какова ситуация на границе с Беларусью

Александр Мотузянык сообщил, что на границе с Украиной сейчас находятся до 6 батальонов белорусских войск. Представитель Минобороны отметил, что количество войск Беларуси уменьшилось, ведь ранее данные разведки свидетельствовали о том, что на границе находятся до 7 батальонов.

Кроме этого, данные разведки сейчас свидетельствуют о том, что подготовки Россией наступления с территории Беларуси нет. В настоящее время белорусские войска проводят демонстративные действия и пытаются вести разведку. Однако страна-агрессорка пытается сформировать диверсионно-разведывательные группы.

Наша разведка сообщает нам о том, что по состоянию на сегодняшний день фиксируются факты подготовки российскими силами на территории (Беларуси – 24 канал) этой части диверсионно-разведывательных групп из числа военнослужащих Беларуси,

– отметил Мотузяник.

Угроза со стороны Беларуси для Украины: последние новости

Последние несколько недель идет активное обсуждение возможности наступления с территории Беларуси, однако, к счастью, пока данных, свидетельствующих о новом вторжении, нет. Однако с территории Беларуси по нашему государству наносят немало ракетных ударов. За последние 4 дня оккупанты нанесли 130 ракетных ударов по Украине и значительная часть ракет была выпущена из Беларуси. Из-за активных ракетных обстрелов украинцев настойчиво просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Несмотря на это, по данным украинской разведки, Россия шаг за шагом втягивает Беларусь в войну против Украины. Россияне надеются на то, что белорусские войска пойдут в наступление, чтобы создать для ВСУ проблемы с перегруппировкой. В разведке отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусы предоставляли российским оккупантам аэродромы, инфраструктуру и территорию. Теперь белорусы отдают оккупантам свои боеприпасы и оружие, которые будут использоваться против ВСУ и мирных украинцев.

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