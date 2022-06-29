Россия планирует мощную информационную акцию против Украины: подготовка продолжается уже несколько дней
Информационная война России против Украины длится очень долго. Но недавно стало известно, что враг готовится провести мощную информационную атаку.
Да, Кремль хочет сыграть на доверии украинцев к ВСУ и волонтерам. Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах.
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Украинцев просят проверять информацию
Подготовка к этой атаке продолжается несколько дней. В соцсетях массово создают фейковые аккаунты бойцов, благотворительных фондов и волонтеров.
Возможно, попытаются еще и официальные ведомства подделывать,
– рассказал источник.
Судя по количеству фейковых аккаунтов, информационная акция врага будет мощной. Людей призывали проверять информацию и быть внимательными.
Россия готовит теракт на оккупированных территориях, чтобы отвлечь от Кременчуга
Накануне источники 24 канала в разведке сообщили, что оккупанты хотят устроить теракт на оккупированной части Донбасса или на Юге Украины и обвинить в этом Украину. Таким образом, они хотят переключить фокус внимания от обстрела торгового центра в Кременчуге.
По предварительной информации, трагическое событие может произойти в оккупированном Донецке или на захваченных территориях Херсона или Запорожья. В частности, в Донецке россияне уже ищут массовку, привлекая местных жителей легкими деньгами.
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