Россия готовит комбинированный удар по Киеву, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 23 мая предупредил украинцев о подготовке россиянами нового комбинированного удара. В частности, и по Киеву.

Об этом говорится в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Когда может быть удар по Киеву?

Точная дата возможного обстрела не известна. Но стоит обратить внимание на предупреждение уже с вечера 23 мая.

Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. (...) Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безграничное, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями,

– написал президент.

Как рассказал Зеленский, Россия может ударить и "Орешником" – об этом свидетельствуют данные от американских и европейских партнеров. Украина проверяет эту информацию.

Судя по сообщению главы государства, во время удара по Киеву может быть использовано вооружение средней дальности.

Справка. БРСД "Орешник" называют ракетой средней дальности. Теоретически она может нести ядерный заряд. Впрочем, это не новая суперракета, а модернизация старых советских разработок.