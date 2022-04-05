Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину

У цинизма россиян нет предела. Оккупанты активно "вбрасывают" в информационное поле ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.

Враг уже разработал сценарии новых фейков. Теперь российские пропагандисты готовят соответствующую почву, предупредили в СБУ.

Читайте также Российская пропаганда уже работает в Мариуполе и это усложняет процесс эвакуации, – Бойченко

Россияне хотят обвинить ВСУ в своих преступлениях

По имеющейся информации, захватчики готовят масштабную фальсификацию. Они намерены собрать в одном месте тела мариупольцев, которых они убили. И хотят цинично врать, что это – "массовые жертвы украинских войск". В последнее время россияне активно распространяют тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей, как живой щит". Однако это – откровенный бред.

На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев. Еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах.

"Планы россиян снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы сражаемся с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит", – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Враг лжет и о зверствах, которые натворил в Буче

После освобождения Киевщины весь мир в очередной раз увидел варварство, на которое способна Россия. Там бестолково заявляли о якобы своей непричастности к жутким преступлениям.

Впрочем, издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки из Бучи. Кадры доказывают, что мирных людей убивали во время оккупации города Россией.

Оккупанты взяли в заложники роженицу из Мариуполя: смотрите видео