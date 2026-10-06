Пожалуйста, берегите себя, – Зеленский предупредил о возможном массированном обстреле

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 завершили передислокацию и готовы к выполнению боевых задач уже в ночь на 6 октября. В течение двух ближайших суток ожидается массированный комбинированный удар с применением около 35 баллистических ракет, десятков крылатых ракет и реактивных БПЛА.

Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил о подготовке россиянами массированного обстрела.

Что сказал президент об этой угрозе?

Глава государства отметил, что украинские службы и Воздушные Силы готовы реагировать на возможные удары России в пределах имеющихся средств защиты. Он призвал украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время эффективность противодействия в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров. Речь идет прежде всего о государствах, которые располагают необходимыми системами противовоздушной обороны и могут передать их Украине.

Для этого, по словам президента, важна политическая воля США, европейских стран и других партнеров. Он подчеркнул, что международное сообщество должно объединиться ради защиты человеческих жизней.

Что известно о передислокации вражеских самолетов?

Как сообщают мониторинговые источники, российская стратегическая авиация завершила перегруппировку между восточным, центральным и западным регионами страны-агрессора для подготовки и оснащения крылатыми ракетами.

В частности, два самолета Ту-95МС переместились с аэродрома "Украинка" на аэродром Энгельс. Кроме того, еще четыре самолета Ту-95МС перебазировались с "Украинки" на авиабазу "Оленья".

В настоящее время на авиабазе "Оленья" находится неизвестное количество самолетов Ту-95МС, вооруженных крылатыми ракетами. Кроме того, на Дальнем Востоке в боевой готовности находятся еще три вооруженных самолета Ту-160.

Угроза комбинированной атаки в ближайшее время

Аналитики предупреждают о высокой вероятности массированной ракетной атаки уже в течение этой ночи или в ближайшие дни. Враг готовится применить весь спектр имеющегося вооружения.

Гражданам рекомендуется заранее позаботиться о собственной безопасности, подготовить укрытия и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в течение дня 6 октября неоднократно поступали сообщения о возможной вражеской атаке в ближайшее время. В частности, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, предупредил, что среди потенциальных целей российского удара снова могут оказаться объекты энергетической инфраструктуры.