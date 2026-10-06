Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки повідомив про підготовку росіянами масованого обстрілу.

Що сказав президент про загрозу?

Глава держави зазначив, що українські служби та Повітряні Сили готові реагувати на можливі удари Росії в межах наявних засобів захисту. Він закликав українців не нехтувати власною безпекою.

Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку,

– наголосив Зеленський.

Водночас ефективність протидії значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів. Йдеться передусім про держави, які мають необхідні системи протиповітряної оборони та можуть передати їх Україні.

Для цього, за словами президента, важливою є політична воля США, європейських країн та інших партнерів. Він наголосив, що міжнародна спільнота має об'єднатися заради захисту людських життів.

Що відомо про передислокування ворожих літаків?

Як повідомляють моніторингові джерела, російська стратегічна авіація завершила перегрупування між східним, центральним і західним регіонами країни-агресорки для підготовки та спорядження крилатими ракетами.

Зокрема, два борти Ту-95мс перемістилися з аеродрому Украинка на аеродром Энгельс. Додатково ще чотири літаки Ту-95мс перебазувалися з Украинки на авіабазу Оленья.

Наразі на авіабазі Оленья перебуває невідома кількість споряджених крилатими ракетами літаків Ту-95МС. Окрім цього, на Далекому Сході у готовності перебувають ще три споряджені борти Ту-160.

Загроза комбінованої атаки найближчим часом

Аналітики попереджають про високу ймовірність здійснення масованої ракетної атаки вже протягом цієї ночі або ближчими днями. Ворог готується застосувати весь спектр наявного озброєння.

Громадянам радять завчасно подбати про власну безпеку, підготувати укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Варто зауважити, що протягом дня 6 жовтня неодноразово повідомляли про можливу ворожу атаку найближчим часом. Зокрема, екскерівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, попередив, що серед потенційних цілей російського удару знову можуть опинитися об'єкти енергетичної інфраструктури.