Россия готовит наступательную операцию, – Вениславский назвал направления

Генштаб ВС Украины и Центральное управление разведки также подтверждают, что происходит передислокация вражеских войск. С Киевского направления рашистов отводят на территорию России.

Об этом рассказал народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, Федор Вениславский в эфире 24 канала, он подчеркнул, что идет подготовка к новой наступательной операции на востоке Украины.

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По меньшей мере, они хотят взять под контроль Донецкую и Луганскую область. Больше всего – оккупанты хотят контролировать юг. Подобную информацию нам докладывали наши разведчики еще до начала войны, это так называемый план минимум,

– говорит Вениславский.

Очевидно, что план максимум провалился – их отбросили от Киева, поэтому российские захватчики будут пытаться развернуть театр боевых действий на востоке, Харьковском направлении и частично на юге, отметил народный депутат.

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