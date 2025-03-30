Примерно к лету 2025 года Россия сможет перебросить на фронт необходимое количество военных и техники для нового наступления. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Ресурс врага может быть на фронте до лета

Игорь Романенко отметил, что для осуществления таких операций захватчикам необходимо набрать соответствующий ресурс, которого сейчас не хватает. Например, на Покровск, где россияне снова обостряют ситуацию, давят, перебрасываются силы с Курщины. В то же время те силы, которые передвигались, российское командование было вынуждено перебросить на Белгородщину, чтобы остановить продвижение Украины.

На то, чтобы набрать больше, у них весной и осенью, как в советские времена, проводится призыв личного состава. Поэтому пока оккупанты наберут, подготовят, примерно к лету здесь будет этот ресурс,

– предположил он.

Враг пытается набрать соответствующие силы различными способами. В частности, заключение контрактов, привлечение граждан других государств и так далее. Россия готовит новое наступление, чтобы военным путем легитимизировать свои амбиции включения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Однако Украина борется за свои территории.