Приблизно до літа 2025 року Росія зможе перекинути на фронт необхідну кількість військових та техніки для нового наступу. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

До теми Росія готує новий масштабний наступ, який триватиме майже весь 2025 рік, – AP

Ресурс ворога може бути на фронті до літа

Ігор Романенко зазначив, що для здійснення таких операцій загарбникам необхідно набрати відповідний ресурс, якого зараз не вистачає. Наприклад, на Покровськ, де росіяни знову загострюють ситуацію, тиснуть, перекидаються сили з Курщини. Водночас ті сили, які пересувалися, російське командування було змушене перекинути на Бєлгородщину, щоб зупинити просування України.

На те, щоб набрати більше, у них навесні і восени, як в радянські часи, проводиться призов особового складу. Тому поки окупанти наберуть, підготують, приблизно до літа тут буде цей ресурс,

– припустив він.

Ворог намагається набрати відповідні сили різними способами. Зокрема, укладання контрактів, залучення громадян інших держав і так далі. Росія готує новий наступ, щоб воєнним шляхом легітимізувати свої амбіції включення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. Однак Україна бореться за свої території.