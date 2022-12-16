Об этом 24 каналу рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, последнее заявление G7 было "невидимо недипломатическим", что вместе с ограничениями на российскую нефть очень радует украинцев.

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Китай начинает спасать путинский режим

Павел Климкин рассказал, что риторика Запада в отношении России за последние недели ужесточилась и это подтверждается заявлением G7 о необходимости привлечь Путина к ответственности. Ограничение российской нефти также начало давить на Россию экономически.

Ситуация дошла до того, что Китай начал спасать режим Путина, покупая у России больше газа, нефти и продовольствия. Однако, несмотря на это, экс-министр иностранных дел убежден, что не стоит переживать из-за этого факта, поскольку это ставит Россию в невыгодное ей положение зависимости и уменьшение субъектности.

Я бы не начинал раскручивать тревогу по этому факту, поскольку с одной стороны Россия все больше становится зависимой от Китая, а с другой, очевидно, что она уменьшает свою субъектность,

– заявил Павел Климкин.

По мнению бывшего чиновника, Путин все же планирует снова наступать на Киев и не изменил своих целей в войне. Из собственных источников Павла Климкина, ему стало известно, что часть российских элит дезориентирована и уже не понимает, где она находится, какие цели и что будет дальше.

"Они также понимают, что ни мы, ни Запад не то, что сдаваться не собираемся, мы не собираемся отходить от целей, что этот режим должен потерпеть поражение", – заявил Климкин.

Что Украине нужно будет от Запада

Павел Климкин убежден, что в случае, если Россия снова решится захватывать Киев, нужно будет сфокусироваться на необходимости поставки тяжелой бронетехники, танков и гаубиц. Поскольку нет уверенности, что партнеры предоставят необходимое количество оружия, бывший министр озвучил вероятный принцип за которым можно просить оружие.

Не стоит бояться эскалации, ведь она все равно будет – Павел Климкин: смотрите видео

"Есть такой смешной принцип: попроси 4, чтобы тебе дали 2. Это действительно звучит несколько плохо и даже прикольно, но тем не менее иногда такой принцип работает и в международных отношениях", – сказал Павел Климкин.

Экс-министр сомневается, что весь западный политикум готов повышать ставки, но в то же время Климкин видит эскалацию риторики и увеличение решительности, правда, не в таком количестве, как это хотелось бы украинцам, но она есть.

Новые американские санкции – это положительный сигнал. По мнению Климкина, эти санкции больно ударят по лицам, ответственным за мобилизацию россиян в регионах, по работавшим на режим Путина олигархам, но которым удавалось избегать санкций, а также по структурам ВТБ банка.

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