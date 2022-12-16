Про це 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, остання заява G7 була "небачено недипломатична", що разом з обмеженнями на російську нафту дуже тішить українців.

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Китай починає рятувати путінський режим

Павло Клімкін розповів, що риторика Заходу щодо Росії за останні тижні стала більш жорсткою і це підтверджується заявою G7 про необхідність притягнути Путіна до відповідальності. Обмеження на російську нафту також почало тиснути на Росію економічно.

Ситуація дійшла до того, що Китай почав рятувати режим Путіна купуючи у Росії більше газу, нафти та продовольства. Проте не зважаючи на це, ексміністр закордонних справ переконаний, що не варто перейматись через цей факт, бо це ставить Росію у невигідне їй становище залежності та зменшення суб'єктності.

Я б не починав розкручувати тривогу із цього факту, оскільки з одного боку Росія все більше стає залежною від Китаю, а з іншого, очевидно, що вона зменшує свою суб'єктність,

– заявив Павло Клімкін.

Ну думку колишнього посадовця, Путін все ж планує знову наступати на Київ та не змінив своїх цілей у війні. З власних джерел Павла Клімкіна, йому стало відомо, що частина російських еліт дезорієнтована та вже не розуміє де вона знаходиться, які має цілі й що буде далі.

"Вони також розуміють, що ані ми, ані Захід не те, що здаватись не збираємось, ми не збираємось відходити від цілей, що цей режим має зазнати поразки", – заявив Клімкін.

Що Україні потрібно буде від Заходу

Павло Клімкін переконаний, що в разі, якщо Росія знову наважиться захоплювати Київ, потрібно буде сфокусуватись на необхідності постачання важкої бронетехніки, танків і гаубиць. Оскільки немає впевненості, що партнери нададуть саме потрібну кількість зброї, колишній міністр озвучив імовірний принцип за яким можна просити зброю.

Не варто боятись ескалації, адже вона все одно буде, – Павло Клімкін: дивіться відео

"Є такий смішний принцип: назви 4, щоб тобі дали 2. Це насправді звучить дещо кепсько і навіть прикольно, але тим не менш іноді такий принцип працює і в міжнародних відносинах", – сказав Павло Клімкін.

Ексміністр сумнівається, що весь західний політикум готовий підвищувати ставки, але водночас Клімкін бачить ескалацію риторики та збільшення рішучості, щоправда, не в такій кількості, як би це хотілось українцям, але вона є.

Нові американські санкції – це позитивний сигнал. На думку Клімкіна, ці санкції боляче вдарять по особах, що відповідальні за мобілізацію росіян в регіонах, по олігархам, які працювали на режим Путіна, але яким вдавалось уникати санкцій, а також по структурах ВТБ банку.

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